Мирослав и д-р Пекин стигнаха до полуфиналите в „Игри на волята“

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Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин се класираха за полуфиналите на LactoFlor – Битка на звездите в „Игри на волята“. Те спечелиха последната квалификационна битка срещу Алекса Ерски и Десислава Сапунджиева, с което останаха сред претендентите за наградата от 20 000 евро.

Всичко започна с ранна преднина за дуото в Лилаво, но те я загубиха. Ситуацията се промени, след като Десислава Сапунджиева се затрудни с част от елементите по трасето. Мирослав и д-р Пекин наваксаха изоставането, стигнаха първи до финалната логическа задача и я решиха преди съперниците си. Така си осигуриха последното място за следващата фаза.

В полуфиналите Мирослав и д-р Пекин ще се изправят срещу две други двойки. Едната е съставена от Мартин Кънев, победителят в шестия сезон, и финалистката Николета. Другата включва Светлин Митев, победителят в „Sesame: Турнири на волята“, и бронзовия медалист от третия сезон Ваня Запрянова.

За съжаление за Алекса Ерски, шампион от четвъртия сезон, и Десислава Сапунджиева, финалистка от седмия, те отпаднаха от звездната надпревара след тази загуба. Действащият шампион Мирослав Великов продължава в играта заедно с д-р Катрин Пекин, която се отличава със стратегическия си подход.

В звездния сблъсък участва и студентката Йоанна от племето на Ураганите. Тя позна победителя и спечели право да ползва таен имунитет през следващата седмица.

Битките в Дивия Север продължават днес, 9 ноември, от 20:00 часа по NOVA. Тогава двата отбора ще се състезават за Резиденцията.