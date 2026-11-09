Ванката е единственият, който се радва на края на „Седем осми“

Развлечения

Иван Атанасов-Ванката е единственият, който приема с облекчение факта, че телевизия „Седем осми“ спира работа. Ролята на „мъжа на времето“, която изпълнява още от самото начало на медията, вече доста му тежи.

„С нетърпение очаквам да се пенсионирам след два месеца. Разбира се, че ми е тъжно, че телевизията вече няма да я има, но това е положението“, споделя той.

Ванката е част от екипа на Слави Трифонов от есента на 1995 г., когато започва като помощник-реквизитор в „Каналето“, след което става неотложна част от „Шоуто на Слави“. Поради обратната си захапка и специфичното произношение често е обект на хумор, а Краси Радков го имитира в легендарни скечове през годините.

В личен план Атанасов е заложил на стриктни принципи – не се заглежда по колежките, макар тайно да е обичал балерини от балета, докато Слави не му казва да не ги гледа с такива очи на влюбен и това му минава. Преди повече от 10 години той признава, че е девствен, няма гадже, не пие, не пуши и живее с две кучета. Освен това има къща на сто квадрата. Макар понякога момичета по улицата да го заговарят, той се прави, че не забелязва.

Професионалният му път е разнообразен – завършил е за шест разряд заварчик, а в шоуто е бил и дърводелец, ковач и готвач. Георги Милчев-Годжи, който е един от любимите му колеги, се шегува, че Ванката е „адски почтен мъж“ и го вижда в ролята на водещ на конкурс за красота.

Когато не е пред екраните, Иван предпочита блус и класика, вместо чалгата, която доминира в неговия квартал „Христо Ботев“. Хобитата му са готвенето и рибаровството – най-големият му улов е еднокилограмов шаран от язовира в Ихтиман. Притежава колекция от над 40 готварски книги и най-много готви за кучетата си.

В листа с амбициите му за миналото е вписана и една смела стъпка през 2002 г., когато се опитва да се бори за поста генерален директор на БНТ, но без успех.