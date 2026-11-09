Сюрприз в „Трейтърс“: появи се и четвъртият предател

Развлечения

В епизода от 7 ноември трите вече известни предатели в „Трейтърс“ се събраха на конклав, за да определят следващата си жертва. Крис беше категоричен, че именно в тях най-малко се съмняват. В момента под прицел са Ваня Щерева, Мила Михова и братята Братоеви, като самите предатели смятаха, че Мила може да е човекът, който избра Неделчо да бъде първият убит. Нанси по-рано е заподозряла Емил Конрад.

Докато групата обсъждаше плановете си, на вратата се чука. Нанси покани Владо Карамазов, защото сметнаха, че идва той, но в стаята влезе тайният предател. Тъй като камерите не успяха да разкрият кой се крие под качулката, епизодът приключи, без самоличността му да стане ясна.

Ей, това се е нагласило за максимален драматизъм точно преди края, нали? Кой според вас се крие под качулката?