Павел Вежинов и истината за самотата и парите

Развлечения

Павел Вежинов остава един от най-значимите представители на съвременната българска литература. Той е първият български писател от новото време, който влиза смело в света на фантастиката чрез своите романи, разкази и повести. Неговото име е неразривно свързано с култови произведения като „Нощем с белите коне“, „Сините пеперуди“ и „Гибелта на „Аякс“.

Вежинов ни е оставил мисли, които дори днес звучат плашещо актуално. Според него хората се страхуват от самотата повече, отколкото от смъртта, защото просто не могат да живеят сами. Той вярва, че единственото спасение срещу неумолимостта на съдбата е човекът да върви срещу нея, за да има шанс за случайно разминаване.

Когато става въпрос за моралната ни система, писателят определя достойнството като „костната система на човешката нравственост“, макар че забелязва как думата става все по-евтина и често е бъркана с наивност или незряло мислене. За него дори адът е по-добър от пустотата и нищото, а болката е за предпочитане пред „вледеняващата безчувственост“.

Вежинов не пести критика и към отношението ни към парите. Той твърди, че докато съществуват пари, хората ще остават нищожни и дребни. Според него парите нямат собствен образ, а приемат лицето на човека, който ги носи – така се появяват мръсни, жалки или „стиснати“ пари, с които нищо не можеш да купиш.

Според него разумът все пак намира някакъв начин да се бори със злото, докато чувствата не могат и просто умират. В същото време той вижда в любовта – независимо дали е грешна, нещастна, истинска или въображаема – едно от малките чудеса на живота. Завършва с мисълта, че животът е по-силен от всичко, но песните може би са още по-силни от самия живот.

Коя от тези мисли ви удря най-силно днес?