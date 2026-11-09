Рокада в bTV: Полина Мечкуева слиза от екрана, а Кристина Газиева поема управлението

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Промяна в ефира на bTV обяви пресцентърът на телевизията на 9 ноември 2026 година. Полина Мечкуева временно се оттегля от новинарските емисии. Макар официално да не са дадени подробности за причината, появиха се предположения, че журналистката излиза в отпуск по майчинство. Самата медия обаче не е потвърдила изрично това обстоятелство, нито е уточнила колко точно ще продължи отсъствието на Полина.

Според официалната информация тя ще отсъства от ефир по щастлив личен повод, така че засега няма основания да се говори за окончателна раздяла. На мястото на Полина се настанява Кристина Газиева, която ще води сутрешните и обедните емисии заедно с Алекс Донев.

Новият тандем в сутрешния блок

За зрителите това означава нов екранен тандем, защото Кристина Газиева ще представя новините заедно с Алекс Донев. Донев също е от по-новите лица в екипа – присъедини се към медията в началото на 2025 година като репортер, а от 5 януари 2026 година вече е водещ на новинарските емисии. Преди bTV той е трупал опит в други медии, учил е „Политика и международни отношения“ в университета Queen Mary в Лондон и е завършил журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Коя е Кристина Газиева?

Кристина Газиева далеч не е ново име за нас. Тя е в екипа на bTV от повече от десетилетие, където е работила като репортер, автор и продуцент. Преди това е минала през вестник „Капитал“ и телевизионната продукция „Нека говорят“. През 2014 година се присъединява към екипа на bTV, където работи като репортер на новините и сутрешния блок „Тази сутрин“.

С течение на времето Газиева се утвърждава като автор на задълбочени репортажи и документални разследвания, които изискват сериозна подготовка и проверка на факти. Тя се е утвърдила с репортажи по теми като здравеопазването, образованието и социалната политика, като често поставя на преден план човешките истории зад обществените проблеми. Един от най-големите ѝ проекти е авторската поредица „Спасените“, която стартира през 2020 година в предаването „120 минути“. Рубриката разказва историите на хора, чиито животи са били спасени благодарение на медицински специалисти, доброволци или обикновени граждани, и само за един телевизионен сезон получава седем журналистически отличия.

От документалистика до водеща роля

Преди да седне на мястото на водеща в новините, Кристина вече е пробвала ролята на водещ. През 2023 година тя става автор и водеща на предаването „Тази събота“, което ѝ позволява да излезе от рамките на традиционните репортажи. От 2024 година работи като продуцент и автор на интервюта в „120 минути“ и участва в създаването на съдържание за специални телевизионни студиа на bTV. Към нейния опит се добавят и десетки документални филми от поредицата „bTV Репортерите“, с които разглежда социални теми, които често остават извън ежедневния поток.

Професионалният път на Газиева е подкрепен и от сериозно образование. Тя е възпитаник на Езиковата гимназия в Благоевград, завършила е журналистика в университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, а по-късно е придобила магистърска степен по „Журналистика, продуцентство и финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси.

Признание и награди

Работата на Кристина по социални теми и истории за човешка солидарност е забелязана от много институции. Сред отличията ѝ са наградата „Даниела Сеизова – В името на живота“, две награди „Достойните българи“, както и призове от сдружение „ХепАктив“. Тя е носител на отличията „Агент на промяната“ и „Светлана Плашокова“. Към тях се добавят и „Посланик на доброто“ от Държавната агенция за закрила на детето и „Спасител на детството“ от Националната асоциация за приемна грижа.

Сега Кристина Газиева поема новата си професионална роля в сутрешните и обедните емисии. Да видим дали новата химия с Алекс Донев ще ни хареса.