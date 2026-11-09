Владимир Зомбори подготвя още три песни след „Непрестанно“
След първия си сингъл „Непрестанно“, Владимир Зомбори подготвя още три песни, които трябва да излязат през следващите месеци. Актьорът развива авторски музикален проект заедно с Пламен и Алек Валериев.
Зомбори споделя, че музиката винаги е била част от пътя му, но едва сега е получила необходимото внимание и е заела по-централно място. Решението за собствен проект описва като мечта, която се е развивала постепенно и е изисквала повече смелост, като е получил подкрепа от семейството, приятелите и почитателите си.
За актьора песните са различен начин на общуване с публиката и създават друга форма на близост в сравнение с театъра и киното. Екипът се оформя след като Зомбори предлага на Алек Валериев, който свири на китара в бенда на „Гласът на България“, да изпробват една песен. Валериев признава, че първоначално не е знаел за певческите способности на Зомбори, но след като чува гласа му, го насърчава да продължат.
Според актьора съвместната работа събира различните вкусове и идеи на тримата. Освен трите по-готови песни, имат сурови идеи за още над десет композиции. Кои от тях ще бъдат завършени, ще се реши съвместно от участниците в проекта.
Творческите решения на Зомбори редовно се обсъждат и със съпругата му Весела, чието мнение е важно за него и идва след общата работа с Валериев и Пламен. Актьорът споделя, че с времето музиката му харесва все повече и натрупва опит. Не съжалява, че се е впуснал в новото направление, а следващите песни ще покажат как ще се развие проектът след „Непрестанно“.