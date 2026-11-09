Тони Стораро е жертва на измама: някой уговаря участия от негово име

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Представете си да получите покана от полицията, без да знаете защо. Точно това се е случило с Тони Стораро. Певецът е бил извикан в столично РПУ, където е научил, че непознат мъж уговаря участия от негово име и че може би е успял да прибере капаро от собственици на заведения.

Реакцията на Тони е била кратко и ясно: „Професия мошеник!“. Певецът не знае кой е този смел индивид, който лъже, че работят заедно, но се надява схемата да бъде прекратена възможно най-бързо.

Този неприятен сюрприз е дошъл точно в разгара на подготовките за големия концерт в зала „Арена 8888“ в София, който ще се случи на 13 ноември. Изявяването е по повод 50-годишнината на изпълнителя и билетите са почти разпродадени.

Цените на пропуските са наистина впечатляващи и варират от 20 евро до цели 5120 евро. Най-евтините места са седалките, чиито цени стигат до 75 евро. За тези, които искат истински лукс, се предлагат маси на 2040, 2560, 3040, 3067 и най-скъпата за 5120 евро. Очевидно феновете на Тони не се стискат с парите, защото и масите са почти изчерпани, като най-много свободни билети има на първите три цени.

За тези, които си вземат маса за осем души, е предвидена сериозна почерпка: по една бутилка водка, уиски, розе и бяло вино, 300 грама микс ядки, по осем енергийни напитки, газирана вода, безалкохолни напитки, изворна вода и напитки от собствената марка на Тони Стораро.

В момента певецът се развива и в бизнеса – стартира производство на безалкохолни напитки с различни вкусове и витамини. Преди това семейството се опитва с сладкарница в София, където дори предлагаха торта „Фики“ на името на големия син на Тони, но бизнесът не е донесъл очакваните резултати.