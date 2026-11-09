Станка Златева с план за механа: вече съм безработна, трябва да живея от нещо

Развлечения

Станка Златева планира да отвори механа „Арената“ в град Сливен, където ще предлага българска кухня. Заведението ще бъде разположено точно до залата „Станка Златева“. Шампионката признава, че решението идва от реалната нужда от доход, тъй като в момента е безработна и трябва да намери начин да се издържа, докато продължава по своя път.

Край на борбата с администрацията

Решението за нов старт идва след тежък период в спортната ѝ кариера. Станка Златева окончателно заявява, че няма да се занимава повече с борбата, което признава с голямо съжаление. Тя споделя, че е имала ясни идеи, желание и кауза, с които да промени начина, по който се гледа на този спорт. Целта ѝ е била клубовете да бъдат чути, децата да получат повече възможности, а България да започне да създава нови шампиони.

В момента обаче шампионката е категорична, че няма да заема никакви ръководни постове в любимия си спорт. Това следва загубата ѝ в изборите за председател на федерацията, които се състояха миналата събота и бяха спечелени от Тодор Ангелов. Въпреки че е свикнала да побеждава, Станка не се оставя да бъде съкрушена от резултата.

Нови идеи и селски живот

По отношение на новия си бизнес в Сливен, Златева признава, че все още е в етап на планиране. Тя е нахвърляла някои идеи за това какво точно ще прави, но за момента отказва да говори в конкретика. Подготовката за новия етап от живота ѝ включва и радикални стъпки – малко преди да реши да отвори заведение, тя продаде личния си бус, който дотогава беше използвала за работата си във федерацията. Самата тя признава, че не е лесно да се откаже от нещо, което обичаш, но вярва, че всичко ще си дойде на мястото.

В свободното си време Станка се фокусира върху традиционните за нейния край дейности. Тя се занимава с производство на вино и суджук, като не крие и не се срамува от селския си произход. Обича живота в село Крушаре, където намира време между тренировките да се събира с приятели за общи угощения. Готвенето е една от нейните страсти, като предпочита да го прави на вкус, без да следва стриктни рецепти.

Рецептата за истински суджук

Домашното производство на суджук е процес, който Станка контролира лично, за да е сигурна в качеството. Тя сама избира месото и използва специфична комбинация: 10 кг телешко месо към 1 кг свинско, към които добавя подправки. След това носи мръвките при приятели, за да бъдат омесени, и ги оставя да съхнат на тавана за период от четири до пет дни. Заради тази вкусна комбинация при нея често се отбиват и другите борци.

Животът ѝ в селото е свързан и с тежък физически труд. Тази есен тя сама наряза дървата за огрев. Личният ѝ живот е белязан от загуби – миналата година почина майка ѝ Веска, а баща ѝ е починал преди повече от пет години. Станка, която рядко спазва диети, намира подкрепа в хората от Крушаре, които са готови да ѝ помагат във всяко начинание.

Образование и политика

Въпреки че сега се насочва към ресторантьорството, Станка има солидна образователна база. Тя е завършила с отличие Международния славянски университет в Москва със специалност „Финанси и кредит“, . След това завършва и НСА със специалност за треньор.

Когато става въпрос за политика, шампионката е категорична – не може да се занимава с това. Тя спомена, че преди повече от 10 години е направила кратък и необмислен опит, но в момента такива планове не са в приоритет. Засега Станка Златева предпочита да почива и да следва посоката, в която животът я води.