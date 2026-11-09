Фенски бунт: Искат легендарното жури в новия сезон на „Мастършеф“

Развлечения

Би Ти Ви най-сетне осъзна, че когато нещо работи, не трябва да се „ремонтира“, а още по-малко да се заменя с проекти с несигурна ефективност. След фиаското с „Моята кухня е номер 1“, телевизията обяви, че ще върне на екраните любимото на мнозина кулинарно предизвикателство „Мастършеф“. Но за феновете самото заглавие не е достатъчно – те искат завръщането на екипа, с който предаването стартира преди 11 години.

В коментарите към новината за предстоящия девети сезон бурята е сериозна. Зрителите настояват да се върне първото жури в състав Ангелов, Михалчев и Токев, определяйки ги като „стабилен екип“. Един зрител пита защо не и Мария Жекова, а друг предлага Михалчев, Токев и Роу. Ясно е, че хората копнеят по харизматичните съдии от първите сезони, с които са свикнали.

Кой може и кой няма да се върне

Реалността обаче може да е малко по-различна от мечтите на феновете. С Виктор Ангелов едва ли ще се получи, тъй като той в момента е главното лице в „Хелс Китчън“ по Нова тв и изглежда, че се чувства идеално там. По информация от „Уикенд“, Силвена Роу също е малко вероятен кандидат за завръщане в Би Ти Ви, тъй като телевизията предпочита да работи с по-скромни и екипно ориентирани личности.

По-добри шансове имат Андре Токев и Петър Михалчев. Токев в момента е активен пред екрана в една от тематичните кулинарни телевизии и вероятно ще приеме покана за завръщане в „Мастършеф“, ако такава дойде. При Михалчев въпросът е по-сложен, но и той най-вероятно ще се навие, стига условията да са подходящи. Навремето майсторът на сушито напусна шоуто обиден, твърдейки, че в предаването е имало „звезди“ със специални привилегии. Макар да не е посочил имена, се счита, че е визирал Силвена Роу, която получи шанс за собствено предаване – „Моята кухня“, което обаче се провали откъм рейтинг. Михалчев и Токев запазиха близостта си и дори гостуваха заедно при колегата си Ангелов в Нова тв.

Алтернативите за журито

Ако Би Ти Ви реши да заложи на нови или различни лица, Илиан Кустев е сериозен кандидат. Той беше един от съдиите в излъчения до момента осми сезон и има голям афинитет към камерите. Би било истинско чудо, ако не приеме оферта за ново участие.

Положението с останалите от осми сезон е по-несигурно. Виктор Ангелов е съдружник на Явор Сарафов, който беше част от журито в предишния сезон. Ресторантьорът Сарафов не крие, че е имал сериозни съмнения дали изобщо да излиза пред екрана, така че ако първият му опит не е бил комфортен, едва ли ще се повтори. Третият в осми сезон, Александър Таралежков, беше харесван от зрителите, но фактът, че живее в Англия, прави завръщането му за оценка на хоби готвачи в България под въпрос.

Проблеми с кастинга и очаквания за старт

Зрителите не са доволни само от съдиите, но и от начина, по който се подбират участниците. В последните два сезона вместо индивидуална оценка, кандидатите са били карани да се състезават в двойки или тройки, като само един от тях е оставал. Според феновете по този начин много талантливи кулинари са останали извън шоуто, а престилки са получили хора, които не са били толкова обещаващи, но са имали късмет да се изправят срещу по-зле подготвени.

В момента кастингът за новите хоби готвачи вече е отворен. Очаква се предаването да се върне в ефир най-рано през пролетта, където ще се бори за рейтинг с новия сезон на „Хелс Китчън“ по Нова тв. Има обаче и възможност стартът да бъде отложен чак до есента.

Дано този път не се окаже, че просто са сменили готвача, а са оставили същите изгорели ястия в менюто.