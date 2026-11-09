Синът на Петя Дикова дарява косата си за болно дете и разтърсва дядо си

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Александър, син на телевизионната водеща Петя Дикова и поета Илиян Любомиров, реши да направи нещо изключително достойно за възрастта си. Момчето от година и половина е пускало дългата си коса, за да я дари за направата на перука за дете, което се бори със заболяване.

Това не е било лесно, особено щом Александър тренира плуване. Дългата коса изисква допълнителни грижи и създава неудобства, но той проявява постоянство и характер, за да постигне целта си. Петя Дикова сподели трогателната история в интервю и в профила си в Инстаграм.

Жестът на малкия Сашко е накарал цялото семейство да се гордее с него, но най-силно е повлиял на дядо му, Сашо Диков. Човекът, който обикновено е пестелив с емоциите си, се е просълзил и останал безмълвен, когато видял внука си с косата, готова за даряване. Според Петя Дикова, дядо ѝ Сашо Диков е казал, че когато е бил на годините на Сашко, за последен път е видял майка си с коса, преди болестта (алопеция) да доведе до забрадки, а после и до перуки.

За Петя Дикова и Илиян Любомиров, които имат и втори син – по-малкият Илиян, това е пример за ценностите, които искат да предадат на децата си: съпричастност и готовност да помогнеш без очакване на нещо в замяна.

Ето един истински пример за това как едно решение, взето преди година и половина, се превръща в реална кауза.