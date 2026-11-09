Галена ще прибере 136 000 евро за ноември

Развлечения

Галена планира да изкара 136 000 евро през ноември. Певицата обяви програмата си за месеца, в която са заковани 17 участия в заведения в страната. В бранша се коментира, че хонорарът ѝ вече е заковал 8 000 евро.

От години Галена е сред най-скъпо платените изпълнители в попфолка и тези с най-много изяви. Още по-якото е, че не дели парите с никого, защото сама е продуцент на проектите си.

Мама Ураган просто не забавя темпото и се задържа на върха въпреки конкуренцията. Единствените пъти, когато е правела почивка, са били рядко и само поради здравословни причини.

С такава скорост и хонорари, ноември се очертава като истински жребий за певицата. Кой друг в попфолка може да издържи такъв график?