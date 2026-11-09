Филип Буков задишал с нова мацка: София Стефанова е бизнес лейди и топкрасавица

Развлечения

Филип Буков най-накрая разкри новата си любима, а тя се оказа София Стефанова. Двойката се появи заедно на бляскавото събитие по повод премиерата на новия сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“, което се проведе в четвъртък, в столичната резиденция „Лозенец“. Двете прекрачиха прага на вилата облечени в черен дрескод, като през цялата вечер не се разделяха, шушукаха си и разговаряха с общи приятели.

Въпреки че в началото не демонстрираха открито отношенията си, интимността между тях стана очевидна по-късно. По време на прожекцията на първия епизод от стратегическото предаване, в тъмнината на залата, Филип и София се отдадоха на чувствата си и нежно сплитоха ръце. Когато го попитаха за връзката, Буков обаче включи режима „стена“ и категорично заяви: „Нямаме новина“.

Бизнес профилът на София

Оказва се, че София Стефанова не е просто красивото лице до секссимвола, а амбициозна жена с сериозно образование. Тя е завършила Виенския университет по икономика и бизнес, който се смята за едно от най-елитните висши училища в Европа. Кариерата ѝ е насочена изцяло към бизнеса, което се забелязва и от профилите ѝ в социалните мрежи – те са заключени, което подсказва, че София не гони инфлуенсърските лайкове, а залага на професионалния си път.

Пътят ѝ в работния свят започва с кратки стажове в престижни български и международни организации в периода 2017-2019 г. След това блондинката прекарва пет години и половина във верига супермаркети, където натрупва безценен опит и успява да достигне високи позиции. Преди шест месеца обаче тя реши да затвори тази глава от живота си и се насочи към нова фирма.

Кой още разбури духовете на „Трейтърс“

Премиерата на втория сезон събра истински цвет на родния елит. Атмосферата в резиденцията беше мистична – в двора, при приглушена светлина, гостите бяха посрещнати от трима анонимни пазители с маски и дълги роби, които напомняха на предателите от самото риалити. Пред обективите позираха множество известни личности, сред които финалистката от първи сезон Ева Веселинова, облечена в дълга дизайнерска рокля с блестящи елементи. Тя се снима с една от маскираните фигури, припомняйки си престоя си във формата.

Към нея се присъединиха и други бивши участници като Дани Петканов и Глория Петкова, които изглежда са запазили добрия тон помежду си, както и Мая Пауновска, Оля Маринова, Георги Кодажбашев и Даяна Йорданова. Новите звездни попълнения на сезона също бяха в центъра на вниманието. Тяхната компания включваше актьора Емил Марков, братята Валентин и Георги Братоеви, водещия Владо Карамазов, сноубордистката Александра Жекова, певицата Мария Чакърдъкова, Мис България 2013 Нанси Карабойчева, влогъра Емил Конрад, гимнастичката Симона Дянкова, певца Роби, Милен Керемедчиев с дъщеря си, риалити героя Йордан Крачунов, Даниел Върбанов с половинката си Александра Лашкова, шампионката по кубчето на Рубик Кристина Костова, музиканта Венци Мицов и победителката от „Един за друг“ Михаела Зиновиев.

Особено внимание привлече стилният тоалет на Денислава Велкова, която след „Игри на волята“ и „Къщата на инфлуенсърите“ сега влиза в „Трейтърс“. Ваня Щерева пристигна с дъщеря си Мила Роберт, а Наум Шопов и Теа също не пропуснаха събитието.

Други романтични изненади

Освен новата връзка на Буков, вниманието беше приковано и към Джулиан Лилянов от настоящия сезон на „Фермата“, който за първи път се появи с новата си приятелка – манекенката Ивана Димитрова. Двата пристигнаха ръка за ръка, само няколко дни след като новината за връзката им стана публична. Компанията им правеха ергенът Васил Пенев от четвърти сезон на романтичното риалити, както и неговите колеги Мартин Елвиса и Кристиян Генчев, до които застана и ергенката Анна-Мария Граченова.

Списъкът с присъстващи продължаваше с инфлуенсърката Ивка Бейбе, Евгения Джаферович, певицата Йоанна Димитрова (която се маскира като елф), тикток сензацията Йордан Петков и Андреа Банда Банда. Ютюбърите Слави Туджаров, Цветослав Цонев-Цуро, Ицака, Любомира Стефанова и Стела Павлова също бяха част от компанията. Всички те уважиха прожекцията на първите епизоди, които изгряха в ефира на БТВ.

Дали Филип ще продължи с тактиката „нямаме новина“ или София ще стане официалната му първа дама, остава въпрос на време, но за началото – определено си подиграха с черния дрескод.