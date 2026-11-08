Владо Карамазов обърна „Трейтърс“ с телефонен трик за четвъртия предател

Развлечения

Владо Карамазов буквално разтреса новия сезон на „Трейтърс“ с начина, по който решил да посочи четвъртия предател. Всичко започнало с телефонно обаждане до Мария Чакърдъкова, която празнувала рождения си ден в залата. Тя признала, че сутринта е знаела за празника, но после е забравила.

След като поздравил Мария, Карамазов обявил, че е време да разкрие кой е четвъртият предател, но не го направил директно. Вместо това разпоредил Мария да извика друг човек на телефона – така в играта се включила Денислава. Веригата от хора на слушалката завършила с Венци Мицов. Владо Карамазов му казал, че преди него е посочил четвъртия предател и той може да съобщи това на всички.

При последвалия конклав обаче се появили само първите трима предатели. Кой е четвъртият, ще остане мистерия до следващите епизоди.

Преди този хаос участниците се съсредоточиха върху първата мисия, в която трябваше да нахранят дракони. „Черните“ и „червените“ се справили отлично и успяли да вкарат 15 000 евро в общата каса. Преди това Милен Керемедчиев, Крис от „Молец“ и Нанси Карабойчева бяха посочени за предатели.

Кой е четвъртият предател, ще стане ясно в следващите епизоди.