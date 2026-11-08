Йоанна победи Константинели в „Игри на волята“ и грабна 100 златни гроша

Развлечения

Йоанна от племето на Ураганите бе по-бърза и по-точна от представителката на Канарите Константинели в дуела за спасението в „Игри на волята“. Победителката не само си осигури място за следващия звезден сблъсък на Арената в Дивия север, но и прибра солидна награда от 100 златни гроша.

Двубоят беше истински трилър с много обрати, но в най-критичния момент Йоанна се оказа по-адаптивна. Това ѝ помогна да изпревари опонентката си и да реши финалната логическа задача първа. Чиста победа, която ни напомня, че в тези игри мозъкът е точно толкова важен, колкото и мускулите.

Константинели обаче не си тръгна направо с глава надолу. Тя получи шанс да продължи участието си, но по много по-загадъчен начин – като нов обитател на Вишката. Там я чакаше бившият ѝ съплеменник Йордан. Плановете им за следващата седмица са ясни: влизат в пряк сблъсък, след който само единият от тях ще продължи борбата за финал.

Официалният подкаст „След Игрите“ посреща Елица Янкова. В студиото на водещата Симона Ръждавичка тя разказва с разтърсваща изповед за раздялата си с шампиона от третия сезон Алекса. Интервюто вече е навсякъде – в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Приключенията в „Игри на волята“ продължават на 7 ноември от 20:00 ч. по NOVA, когато в битка за място на полуфиналите на LactoFlor – Битка на звездите ще излязат шампионските тандеми на Мирослав Великов и Катрин Пекин, както и Алекса Ерски и Десислава Сапунджиева.

Кой според вас има по-голям шанс в Вишката – Константинели или Йордан?