Алисия спасява Ивка Бейбе от глад с домашни картофки

Развлечения

Ивка Бейбе сподели забавна история за това как Алисия я е спасила от глад по време на снимките на предаването „Като две капки вода“. Всичко се е случило, докато инфлуенсърката е била на режими, гладна и се е чувствала „дебела“.

Докато Ивка е седяла с празен стомах, Алисия се е появила с домашна храна – печени сладки картофи с месо. Певицата е забелязала как стомахът на Ивка издава звуци от глад и веднага е извадила още една кутия с храна, която ѝ е дала. Ивка е останала развълнувана от това колко Алисия мисли за другите хора.

Историята Ивка разказа по време на гостуването на попфолк певицата Ванеса в нейния подкаст. Ванеса не е спестила похвалите си към колежката си, като я е нарекла изключително добронамерен човек, който помага на всеки от сърце и без да очаква нещо в замяна.

Разговорът в подкаста обаче не е свършил до храната. Ванеса е признала, че от много години няма мъж до себе си, но изобщо не страда от това, защото е самодостатъчна и е фокусирана изцяло върху работата си.

Певицата е споделила още, че е станала майка едва на 22 години. Ванеса заявява, че не съжалява за ранното майчинство и днес е щастлива, че детето ѝ се е появило точно в този период от живота ѝ.

Един добър човек и една кутия картофки – ето какво ни трябва в живота, нали?