Никола Цолов се разходи из пирамидите в Мексико, преди да атакува финала на сезона

Развлечения

Никола Цолов вървя по стъпките на императора на ацтеките Монтесума край Мексико Сити и изкачи пирамидите на Луната и Слънцето, както и Алеята на мъртвите край Мексико Сити. Целия този „вайб“ е заснеман от Любомир Асенов, фотограф на Формула 1, който сподели кадри от разходката. По време на турнета си Цолов научил, че Теотиуакан е бил истински мегаполис за пети век с около 125 000 жители, а името му на езика науатъл означава „Мястото, където са родени боговете“.

Културната почивка обаче е само затишие преди бурята. Пред пилота стоят последните две състезания от календара на Формула 2, където ще се бори за титлата. Първо го чака Катар на пистата „Лусаил“ от 27 до 29 ноември, а след това се слага точка на сезона в Абу Даби на трасето „Яс Марина“ между 4 и 6 декември.

Нещата стават наистина интересни с представянето му в Мексико Сити миналия уикенд. Никола направи дебюта си във Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран При, където записа 28 обиколки за 60 минути и се нагласи на 12-о място. Резултатът е толкова солиден, че дори Дейвид Крофт от „Скай Спортс“ смята, че Цолов изглежда готов за елитната дивизия през сезон 2027 г.

Крофт дори подхвърли, че „Рейсинг Булс“ може да се разделят с Лиъм Лоусън, въпреки че новозеландецът се представя силно. Крофт отбеляза, че съдейки само по резултатите, е много трудно да се разбере евентуално решение за освобождаването на Лоусън, но че Цолов изглежда готов.

Дали ще видим българин в „Рейсинг Булс“ или просто ще продължим да мечтаем с него?