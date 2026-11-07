Игра на предатели се завръща с нов сезон: 25 играчи, дворец и 75 000 евро

Развлечения

Официалната премиера на втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“ се състоя на 5 ноември в Резиденция „Лозенец“. Събитието събра участниците от новия сезон, както и познати лица от първия старт на риалити формата. Към тях се присъединиха и гости от други популярни bTV продукции като „Фермата: Кръвта вода не става“ и „Ергенът: Любов в рая“.

Премиерните епизоди бяха планирани за 6 и 7 ноември по bTV. Новият сезон се излъчва два пъти седмично – всеки петък и събота от 20:00 ч., като за най-нетърпеливите зрители епизодите са достъпни 24 часа преди ефир в стрийминг платформата VOYO.

Нови играчи и подозрения

Водещият Владимир Карамазов отново поема щафетата, за да посрещне 25 нови играчи в една от най-непредсказуемите телевизионни игри. В този сезон влизат популярни личности от различни сфери, включително музика, телевизия, спорт, социални мрежи и шоубизнес. Списъкът с участници включва Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Наум Шопов, Теа Минкова, братята Георги и Валентин Братоеви, Стоян Дойчев, Нанси Карабойчева, Мария Чакърдъкова, Неделчо Богданов, Олга Модева, Даниел Върбанов, Поли Генова, Крис от „Молец“, Венци Мицов, Кристина Костова, Денислава Велкова, Симона Дянкова-Яначкова, Милен Керемедчиев, Стефани Лалева, Емил Марков и Михаела Зиновиев.

Около премиерата Ивка Бейбе сподели мнението си за това кои от новите участници биха били най-подходящи за ролята на Предатели. Според нея Денислава Велкова или Венци Мицов биха паснали идеално, тъй като според нея те са изключително добри в това, което правят, умело използват думите и могат да манипулират другите.

Самата Денислава Велкова призна, че е научила за себе си, че не е толкова готова, колкото е мислила. Тя отбеляза, че хората могат да изненадаят във всеки един момент и дори при сигурност, че си е разчела някого, всъщност не е така на 100%. От своя страна Емил Конрад сподели, че по време на предаването е разбрал, че може да издържи и без телефона си.

Когато стана въпрос за най-големите изненади по време на играта, грумърката и риалити звездата Денислава посочи Нанси Карабойчева, докато ютубърът и инфлуенсърът Емил Конрад категорично избра себе си.

Мистериозната локация и правилата

Действието на втория сезон се премества на нова и впечатляваща локация – двореца „Евксиноград“. Там 25-мата участници ще трябва да изграждат съюзи, да разгадават чуждите намерения и да пазят собствените си тайни. Продукцията ще използва различни пространства на двореца, включително залите, стаите, музейната част, градините, плажа и скалите край морето, за да създаде мистична атмосфера чрез автентичната архитектура и интериор на историческата сграда.

Още в първия епизод играчите се изправят пред мащабно предизвикателство край морето под зоркия поглед на два величествени змея. Това изпитание цели да постави на проверка отборния дух и да даде старт на битката за голямата награда.

Основният конфликт остава между Праведните и Предателите. Докато едните се опитват да разкрият кои крият истинските си намерения, другите трябва да прикрият самоличността си и да елиминират съперниците си, без да предизвикат подозрения. Наградният фонд, за който се борят участниците, е на стойност 75 000 евро.

Подходът към продукцията

Владо Карамазов подчерта, че в този сезон има страхотни, интелигентни и интересни участници, които ще бъдат подложени на мащабни изпитания и неочаквани ситуации. По думите му, зрителите ще видят хора, които ще изненадаят дори самите себе си с уменията си да заблуждават останалите.

Новият сезон обещава по-динамични игри, мащабни изпитания, неочаквани съюзи и обрати, при които всяка дума и поглед могат да променят хода на събитията. Един интересен детайл е, че продукцията е заснета съобразно принципите на „green filming“ – подход, насочен към по-щадящо въздействие върху околната среда.

Остава само един въпрос – кой от тези 25 души ще се окаже най-големият манипулатор в двореца?