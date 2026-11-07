Ричард Величков каза „не“ на „Ергена“ и обяви списъка с изисквания за бъдещата си половина

Развлечения

Ричард Величков разкри, че многократно е отказвал да участва в шоуто „Ергенът“. По този повод мускулягата от Мадан сподели и изискванията си към жената до него.

Списъкът е доста конкретен: жената трябва да е млада, красива и най-добре на около 22 години (максимум до 25). Ричи държи на това тя да учи или работи, тъй като самият той е зает през целия ден. Тя трябва да може да готви, защото според него всички мъже обичат да хапват домашна храна и да имат уют вкъщи.

Освен външния вид и уменията в кухнята, той търси борбена, целеустремена и семейно ориентирана жена. Според него партньорката трябва да бъде отговорна и готова да се бори за живота, тъй като нищо не идва наготово и всичко е ежедневна борба.