Сашо Кадиев заведе Катето Евро на концерт на Стиви Уондър

Развлечения

Александър Кадиев реши да направи семеен жест и заведе майка си Катерина Евро на концерт на Стиви Уондър в Лондон. Дватамата споделиха кадри от приключението си в социалните мрежи, като Сашо не спести емоциите си в описанието под видеото.

Той написа, че е специално чувство да отидеш с майка си на любим изпълнител, когато сте слушали заедно в „едни от най-хубавите години от живота си“. По думите му, музиката за няколко часа ги е върнала там, където времето сякаш е спряло, и където са били „млади, красиви и повечето ви близки са били още живи“.

В клипа се вижда как дватама вървят усмихнати към входа на залата O2, въпреки че в британската столица е било доста студено и ветровито. Компанията им е била и Валя, съпругата на Орлин Горанов. Оказа се, че в залата са се засекли и с актьора Самуел Финци.

Българското присъствие на шоуто е било забележително, защото първият радио диджей в България Йордан Георгиев, известен като Данчо Стълбицата, също е бил там. Той сподели снимки на Стиви Уондър и бенда му на сцената, като определи изпълнителя като гений и пожела „дай Боже всекиму“ за възможността да посети такъв концерт в „прекрасния стар Лондон“ с добри приятели.

Честно казано, Сашо определено спечели точки за този ход. Да заведе майка си на Стиви Уондър в Лондон е нивото на внимание, което всеки от нас иска да получи от децата си след години.