Бате Николай е героят на документалния филм „Продавач на Надежда“

Развлечения

На 11 ноември от 19:00 ч. в софийското кино „Влайкова“ ще бъде представена премиерата на пълнометражния документален филм „Продавач на Надежда“. Продукцията разказва за живота на Николай Николаев – Бате Николай, който сам се наричаше „Продавач на Надежда“ и казваше, че това е неговото призвание.

Филмът разкрива пътя на артиста през театъра, телевизията и цирка, като е посветен и на децата. С помощта на архивни снимки, телевизионни интервюта от личния му архив и записи от БНТ, Агенция „Държавен архив“ – Габрово и Българската национална филмотека, лентата ни връща към 13-те години на „Сладкарница Захарно петле“. Точно тогава малките и големи започват да го наричат Бате Николай, а актрисата Мариана Аламанчева – Кака Мариана.

Николай Николаев е бил 23 години артист в Народния театър, три години художествен ръководител в БНТ, създател на Габровския вариететен театър и режисьор на много постановки. Участвал е и в представленията на цирк „Нандо Орфей“.

За най-големия си творчески успех обаче Бате Николай смята Клиниката по смехотерапия за деца към болница „Пирогов“. Заедно с колегата си Марин Неделчев са лекували децата не с хапчета, а с фокуси и смях. В клиниката Д-р Коко и Д-р Роко доказват, че надеждата и вярата във вълшебствата лекуват не само духа, но и тялото, се посочва в информацията за филма.

Проектът е финансиран от Националния фонд „Култура“ чрез програмата „Създаване и разпространение – големи проекти 2025“. Зад камерата стоят режисьор Радослав Илиев, оператор Веселин Апостолов, сценарист Росица Русева и продуцент Анелия Дошева.