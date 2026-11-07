Шарън Стоун разкъса с кожена визия на Women in Film Honors 2026

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Шарън Стоун просто отказа да бъде скромна на Women in Film Honors 2026 в Бевърли Хилс. 68-годичната икона заложи на черна кожена рокля в стил тренч с колан, който подчертава силуета ѝ. Визията беше допълнена от прозрачни черни чорапогащи, обувки на ток със заострени върхове и големи ефектни обеци. За да не „претрупа“ общата картина, Шарън остави фокуса върху тоалета и заложи на прибрана назад руса коса и деликатен грим.

Не беше единствената, която реши да заблести. Хана Уодингам, звездата от „Тед Ласо“, се появи в прилепнала сатенена рокля в наситено тюркоазено с дълбоко V-образно деколте, открит гръб и ефектна падаща пола. Тя завърши образа си с обемна руса прическа, масивни златни обеци и черни обувки.

Двете актриси изглеждаха супер щастливи, прегрънкаха се и дори се забавляваха пред фотографите, като Хана направи закачлив рокендрол жест с ръка. Моментът беше още по-специален, защото именно Шарън Стоун връчи на Уодингам наградата Crystal Award for Advocacy in Television за подкрепата ѝ към жените и LGBTQ+ общността.

Церемонията беше истински „who's who“ на Холивуд. Салма Хайек получи наградата Jane Fonda Humanitarian Award от Джейн Фонда, а Адриа Архона беше отличена с WIF Max Mara Face of the Future. В списъка с присъстващи се намериха и Кери Уошингтън, Оливия Мън и Еми Росъм.

Честно казано, кожата на Шарън беше абсолютен удар – кой друг би рискувал с такъв лук на такъв етап от кариерата си и не би изглеждал като богиня?