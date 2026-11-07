Косъма се връща в „Под прикритие“: Какво ни очаква в петия епизод на новия сезон

Развлечения

Петият епизод от шестия сезон на „Под прикритие“ обещава да бъде истински удар за феновете, защото най-накрая се връща Косъма, в ролята на който виждаме Александър Сано. Ако сте мислили, че неговата история приключи, значи сте сгрешили. Кадрите, изпратени от БНТ, подсказват, че този път няма просто да си припомним героя, а ще се потопим в неговото минало. Очаквайте да разберем как точно Косъма е направил първите си стъпки в престъпния свят и по какъв начин е започнал да работи за Джаро, изпълняван от Михаил Билалов. Интересното е, че ще видим и процеса, по който той постепенно се е „намърдал“ в групировката, което ни дава възможността да разберем как точно са се сформирали хората, които по-късно станаха емблематичната банда на Джаро.

Миналото, което променя всичко

Шестият сезон залага на нещо наистина различно – той ни връща в годините преди появата на Мартин и преди комисар Попов да започне своето прочуто разследване. Фокусът тук е върху самото формиране на престъпната организация, което е супер ход, защото така получаваме нов контекст за познатите герои. Когато видим как всичко е започнало, миналото им започва да изглежда по съвсем друг начин, което прави историята много по-дълбока и интригуваща. Това е идеалният начин да запълним белите петна в биографиите на персонажите, които сме обичали или мразели през годините.

Любовни драМи и опасни връзки

Докато миналото се разплита, в настоящата сюжетна линия също не е скучно. Отношенията между Маги, в ролята на която е Климентина Фърцова, и Явор Кръстев (Павел Иванов) изглеждат така, че ще се променят. Сближаването им е факт, но големият въпрос е дали това ще е просто нещо преходно или ще прерасне в истинска връзка, или пък обстоятелствата отново ще се окажат по-силни от тях.

Нещата стават още по-заплетени с Виктория (Радина Кърджилова) и Ния (Йоанна Темелкова). Те две стават все по-близки, но това сближаване не минава без последствия. Оказва се, че тази близост разкрива нови тайни и събужда вълна от емоции между Виктория и Амигото, изпълняван от Юлиан Вергов. Вижте, точно това е чарът на сериала – когато мислиш, че всичко е изяснено, изниква нова драма, която обърна всичко наобратно.

Иво Андонов и трудни избори

Междувременно Иво Андонов (Захари Бахаров) е в типичното си състояние – опитва се да намери изход от ситуация, която е станала твърде заплетена. Тук се появява един много неочакван елемент: църковна литургия. Звучи странно за криминален сериал, но точно тя може да се окаже ключова за неговата мисия. Остава да видим дали планът му ще проработи или действията му ще доведат до още по-неочаквани и вероятно катастрофални последствия.

Не можем да забравим и за Куката (Мариан Вълев), който отново е в центъра на вниманието. Пред него стои един критичен избор, който ще определи бъдещето на отношенията му с Иво Андонов и Амигото. Тук става въпрос за тънката граница между приятелството и откритата вражда, което винаги носи допълнително напрежение.

Епизодът се допълва от едно пътуване и съдбоносна среща, които само засилват интригата. Ако следваме логиката на сезона, всяка среща и всеки разговор в този свят крият нещо много по-голямо от това, което виждаме на повърхността. Сезон 6 е копродукция на БНТ и Falconwing Studio и се излъчва всяка събота в 22:00 ч. по БНТ 1.

Дали Косъма ще ни изненада с някаква нова страна на характера си, или просто ще се върне към стария добър „лош човек“?