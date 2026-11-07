Ралица Паскалева сменя „Игри на волята“ с ново любовно риалити „Свекървата“

Развлечения

Ралица Паскалева напуска суровите условия на „Игри на волята“ и влиза в ролята на лидер в новия онлайн проект „Свекървата“. Форматът стартира на 13 ноември 2026 година и обещава да бъде всичко друго, но не и спокойна разходка.

Правилата са направо за главоболие: един необвързан мъж и 24 жени, които се борят за сърцето му. Но тук има един малък „детайл“ – майката на мъжа. Тя няма да стои настрана, а ще наблюдава всяка стъпка на кандидатките, ще ги разпитва с неудобни въпроси и ще се намесва в решенията на сина си. Накратко: искаш ергена, трябва да спечелиш и одобрението на свекървата.

Зад проекта стоят влогърите и продуценти Павел Колев и Ицака, които стоят и зад „Къщата на инфлуенсерите“, чийто пети сезон носи името „Сезонът на боговете“. Този път залагат на коктейл от романтика и потенциални семейни конфликти.

Ироничното е, че Ралица в личния си живот е в пълен мир с темата. Тя поддържа много близки отношения със своята свекърва Дора, майката на Теодор Салпаров, така че опитът ѝ с реална семейна близост може да бъде полезен, в новото риалити.

Засега не е ясно точно какво ще прави Ралица като лидер, но едно е сигурно – този път основната битка ще бъде за любовта и семейното одобрение. Дали някоя от 24-те жени ще издържи на натиска или свекървата ще се окаже най-голямата стена пред любовта? Очакваме 13 ноември.