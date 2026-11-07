Андреа отново в центъра на „фотошоп“ войната: какво става с бюста ѝ?

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Нова снимка на Андреа в прилепнал син тоалет, появила се в светските медии на 3 ноември, отново разпали дебатите за ретуша. Този път забележките са супер конкретни: под лъскавия плат зърната ѝ изглеждат на различна височина, а около бюста се вижда светло петно с размити очертания. Веднага се появи подозрението, че някой е прекалил с обработката на кадъра.

Но има и друга теория – че става въпрос за самата корекция на бюста. Историята с асиметрията не е нова. През 2021 г. снимка в черна рокля предизвика подобни коментари за имплантите ѝ. Две години по-късно певицата сама сподели пред Глория Йорданова, че старите ѝ импланти са били твърде тежки и е решила да намали размера на бюста си.

Запознатите с образа на Андреа знаят, че тя и Фотошопа имат дълга история. Още през 2018 г., след финала на „Big Brother: Most Wanted“, в мрежата гръмнаха колажи, сравняващи телевизионния ѝ вид с профилните снимки. Тогава тя се опита да отклони темата с въпроса: „Хора, това ли е най-важното?“. През 2021 г. беше още по-директна, заявявайки на почитател: „Никога не съм обработвала снимките си с фотошоп“.

В музикалните си проекти Андреа пък е в пълен режим на експерименти. През октомври пусна „Клик“ с видео, направено с изкуствен интелект, а малко след това режисира „Ти върви“ – първия си дует с Борис Дали от 14 години.

В случая със снимката в клуба обаче, най-големият „ефект“ е този, който вероятно не е бил планиран. Синият тоалет е достатъчно асиметричен и с един ръкав, но кадърът добавя допълнителна доза асиметрия там, където дизайнерът едва ли е искал.

Дали е грешка на ретушъра или има друга причина, остава отворен въпрос.