Драма в „Игри на волята“: Елица разкрива изневяра от Алекса с колежка от предаването

Развлечения

Елица и Алекса вече не са заедно, а причината е истински шок. Олимпийската медалистка разкри, че отношенията им са приключили след изневяра на Алекса с друга участничка от екстремното риалити. Имената на Алекса и Сапунджиева се оказват в центъра на любовната драма.

В епизод на „След Игрите Podcast“ пред Симона Ръждавичка Елица разказва как е научила за предателството и как е преживяла удара от човека, на когото е вярвала. Историята е още по-драматична, след като Елица се е преместила в Белград заради любовта си към Алекса, а сега трябва да реши дали изобщо ще остане в Сърбия и дали би дала втори шанс на бившия си партньор.

Освен личната драма, Елица се обърна и към темите в звездния турнир на „Игри на волята“. Тя си партнира с Фифо и най-сетне отговори на неговите намеци, че е саботирала представянето им, като разясни какво точно се е случило на Арената.

Елица си припомня и един от най-големите моменти в българския спорт – бронзовия медал от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Тя разказа за пътя си към върха и предизвикателствата в българската борба.