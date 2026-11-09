Ивана и Стояна: 30 години, общи хитове и семейна драма в музикален стил

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Ивана и бузукарката Стояна сложиха край на професионалния си тандем в края на миналата година, но това по никакъв начин не означава, че двете се спряха да се обичат. След три десетилетия съвместна работа, безкрайни пътувания и споделени успехи, те остават близки приятелки, които просто смениха работния си режим.

За да разберем мащаба на тази връзка, трябва да си представим две жени, които са преживели хиляди километри и безсънни нощи в името на музиката. Двете заедно са създали някои от най-големите хитове на Ивана.

Сьори, караници и много музика

Връзката им не е била самота гладка картинка, което я прави още по-човешка. По време на концерта си в зала „Арена 8888“ в София, Ивана пред публиката обяви, че двете понякога спорят, карат се и дори се псуват. Но вместо това да ги раздели, музиката винаги е действала като лепило за тях. Певицата призна, че бузукарката понякога й била като по-голяма дъщеря, защото се глезила, а освен това й е сестра и приятел.

Емоциите прегряха, когато Ивана подчерта, че няма човек, който да е „изтъкан от толкова много музика“, колкото Стояна. Тези думи бяха достатъчни, за да се напълнят очите на музикантката със сълзи пред всички. Макар професионалният път им да се е разделил, сцената продължава да ги събира. Така стана в края на октомври в Бургас на концерта на Драгана Миркович и малко по-рано в София, където Ивана лично покани Стояна, защото без нея не би се чувствала пълна нито музикално, нито като присъствие.

Тайните зад големите хитове

Тук става интересно – Ивана пусна истинска бомба и призна, че Стояна стои зад създаването на много от песните ѝ, въпреки че името на бузукарката не фигурира официално сред авторите. Това е сериозно признание, защото говори за огромен творчески принос, който е останал „зад кулисите“. Певицата обаче отказа да разясни причините за това или да направи списък с конкретните хитове, които дължи на Стояна, като просто добави: „Ние си знаем, че това са нашите песни“.

Според Ивана почти няма песен в нейния репертоар, в която да не звучи бузукито на Стояна. Тя определи стила ѝ на свирене като различен, автентичен и майсторски. За двете това не са просто партитури, а споделени сълзи и успехи, които правят музиката им обща.

От Ямбол до „Приказките“

Историята им започва преди повече от 30 години с една случайна информация. Родом от Айтос Ивана чува, че в едно заведение в Ямбол свири много добра бузукарка. По това време е било изключително рядко жена да владее този инструмент, което веднага заинтригува певицата. Тя отива в ресторанта, впечатлен от енергията и майсторството на Стояна, и веднага ѝ предлага да работят заедно.

Стояна първоначално се колебае заради други ангажименти, но визията за тандема, която Ивана предлага, се оказва по-силна. Първите им стъпки заедно са в едно заведение в Приморско, където ги забелязва управителят на емблематичния комплекс „Приказките“ край Харманли. Това поканение се превръща в началото на техния общ път в „Пайнер“, който продължава с години.

Днес, когато работните договори са в миналото, връзката им е есенция на семейство. Доказателството за това е и фактът, че Ивана е кръстница на сина на Стояна. Двете остават близки приятелки и се приемат за семейство.

Смятате ли, че е честно един музикант да помага за хитове, без името му да е в авторите, или „вътрешните споразумения“ са норма за бранша?