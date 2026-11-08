Крум Савов разкри как е приключила телевизия 7/8: Слави Трифонов не е говорил с екипа

Развлечения

Крум Савов се завърна в студиото на БНТ, където преди 33 години е започнала телевизионната му кариера. В компанията на съпругата си Мая Савова той гостува в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, но бързо се оказа, че носталгията няма да бъде единствената тема на разговора. Основен акцент стана болезнената тема за закриването на телевизия 7/8 и обстоятелствата около това решение.

Крум Савов е сред учредителите на партия „Има такъв народ“.

Шокиращ край без лични разговори

Според Савов решението за прекратяване на работата на телевизията е било съобщено на екипа в петък от Евгени Димитров – Маестрото. Журналистът изрично подчерта, че самият Слави Трифонов не е провел личен разговор със служителите, за да им съобщи новината. Екипът е бил уведомен, че от следващия понеделник просто няма да продължи работа.

Според Савов причината служителите да не останат на работните си места през срока на предизвестието е била желанието да се избегнат въпроси и напрежение около предстоящото закриване. За хората, които са работили по проекта, това е означавало внезапен край на един важен професионален период. Въпреки това телевизията продължава да излъчва предварително записани предавания, тъй като има абонати, които вече са заплатили услугата за ноември.

Политическият провал и репутацията на Трифонов

Най-острата част от коментара на журналиста беше посветена на политическото развитие на Слави Трифонов и партия „Има такъв народ“. Савов, който сам посочва, че е сред учредителите на ИТН, направи критична оценка на пътя на формацията след първоначалните ѝ изборни успехи. Според него политическият проект не е успял да оправдае очакванията, с които е започнал, а последствията от това са се отразили и върху останалите начинания на Трифонов.

Журналистът смята, че човекът, който години наред е бил възприеман от многобройните си почитатели като символ на свободното слово и телевизионната дързост, е загубил голяма част от този публичен образ. По негова оценка политическите решения са нанесли сериозни щети върху репутацията на шоумена. Крум Савов свърза политическата съдба на ИТН с развитието на други проекти на Слави Трифонов, включително „Вечерното шоу на Слави Трифонов“ и „Ку-Ку бенд“. Според него трудностите на политическия проект са повлияли и върху цялостното присъствие на Трифонов в публичното пространство. Това е личната оценка на журналиста, а не установена пряка причина за финансовото или организационното състояние на телевизията.

Свободата в 7/8 и новите планове в YouTube

Въпреки острите думи за управлението, Савов защити колегите си и работата, която са вършили в 7/8. Той определи медията като малка кабелна телевизия, но подчерта, че за него тя е била място, на което е имал възможност да работи свободно. Журналистът даде да се разбере, че въпреки разочарованието от начина, по който е приключил проектът, не отрича професионалния опит, натрупан през годините.

Краят на телевизия 7/8 обаче няма да означава оттегляне на Савов от журналистиката. Той обяви намерението си да възроди популярното спортно предаване „Спортен свят“, но този път в интернет. Новият формат ще се излъчва в YouTube и ще предлага по-различен поглед към спорта. Футболът няма да бъде единствената водеща тема, тъй като Савов възнамерява да отделя повече внимание на други спортни дисциплини, интересни личности и истории, които рядко намират достатъчно място в традиционните медии. Така след раздялата с телевизията на Слави Трифонов журналистът се подготвя за нов етап в професионалната си кариера.

Дано в YouTube няма да има „предизвестия в петък“, нали?