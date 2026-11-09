Айлин Бобева от „Ергенът“ вече мечтае за бебе

Развлечения

Айлин Бобева, която стана известна с участието си във втория сезон на „Ергенът“, официално обявява, че е готова да стане майка. След като през лятото се омъжи за Боби Колев на романтична церемония в Сен Тропе, тя не крие, че иска семейството им скоро да се увеличи.

Айлин признава, че се чувства напълно готова да забременее и няма притеснения да се впусне в майчинството. След като е намерила човека за бъдещето си, тя не смята да отлага плановете за първо дете.

Боби Колев развива бизнес в САЩ, но засега двамата живеят в България. Макар че предпочитат да пазят личния си живот далеч от всички, Айлин не крие щастието си от промените в живота ѝ.

Честно казано, след такава сватба в Сен Тропе, бебето е логичното продължение на тази приказка. Дано скоро видим снимки на малката версия на двамата!