Нанси Карабойчева празнува 77-ия рожден ден на дядо си с разгалената снимка

Развлечения

Нанси Карабойчева сподели в социалните мрежи снимка, на която прегръща дядо си по повод неговия 77-и рожден ден. Двамата се усмихват, а най-забележният детайл е приликата в очите – очевидно Нанси е наследила този поглед от него.

„Дядката на 77! Най-добрият дядо на земята - имаме късмета да е нашият! Благодаря ти, дядо!“, написа тя под кадъра. Нанси често публикува моменти от семейния си живот, а напоследък се появи и в риалитито „Traitors: Игра на предатели“.

Не можем да свалим погледа си от тези очи – генетиката наистина не лъже, нали?