Даниел Бачорски пак се „покри“ в най-неподходящия момент

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Даниел Бачорски отново пропусна шанса да покаже гражданска позиция. Инфлуенсърът, който не пропуска повод да разказва колко обича България и колко милее за родината си, този път избра да замине за Китай.

Проблемът е, че Бачорски не е показал публично, че е упражнил правото си на глас, нито е призовал последователите си да отидат до урните. Не става въпрос за това за кого се гласува, а за личния пример и гражданската отговорност. За разлика от него редица други популярни личности използваха влиянието си, за да насърчат хората да гласуват, без да правят реклама на конкретна партия.

Това не е първият път, в който Даниел избира мълчанието. Още по време на големите протести през декември 2025 г. той отново не показа видима гражданска позиция.

Нека сме честни: много е лесно да се биеш в гърдите като родолюбец, когато трябва само да го кажеш. Много по-трудно е да го докажеш с реални действия, а тук историята просто се повтаря.

Дали родолюбието на Бачорски приключва там, където започват самолетите за Китай?