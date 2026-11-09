Ива Бека захапа луксозния волан и телефона едновременно

Развлечения

Ива Бека беше забелязана в софийския трафик да управлява своя луксозен Porsche Panamera, докато провежда разговор по мобилния си телефон. Колата, чиято стойност се оценява на около 50 000 евро, определено привлича вниманието, но навиците на шофьора зад волана – по-малко. Нека сме честни: разговорите по телефона по време на шофиране без специализирани устройства са сериозно нарушение на закона и просто безотговорно поведение.

Въпреки „драмата“ с телефона, визията на Ива беше напълно в точка. Блондинката заложи на изискан стил, съобразени с модните тенденции аксесоари и перфектна прическа. Трябва да се отбележи, че тя не разчита на финансовата подкрепа на партньора си, а е успешен старши консултант в агенция за луксозни недвижими имоти и собственик на фирми.

Миналата година той организира изискано тържество за 50-ия ѝ юбилей за нея в панорамния ресторант на бившия Японски хотел. Той признава пред близки приятели, че Ива е „жената на живота му“ и мечтае двамата да остареят заедно.

Семейната история на двамата има и един забавен обрат. Синът на Христо Манчев е имал романтична връзка с дъщерята на Ива Бека, която в момента работи като синоптичка в Нова тв.

Дали луксозната кола и перфектният стил правят правилата за движение „по желание“, или просто някой е забравил да ѝ напомни за Bluetooth-а?