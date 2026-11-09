Първа българска вертикална драма: „Да обикнеш непознат“ вече е в NOVA PLAY

Развлечения

„Да обикнеш непознат“ вече е достъпна в NOVA PLAY. Това е първата българска вертикална драма, създадена специално за мобилни устройства.

Историята ни хвърля в свят на мистерии и романтика с двама непознати. Главната героиня Лора е собственичка на бар, който е на ръба на фалита, но животът ѝ се обръща, когато спасява ранен мъж, който няма никакви спомени за себе си. Докато между тях започва да искри, двамата трябва да се справят с тайни и опасности, а той – да разбере кой всъщност е.

В главните роли са Мартин Медникаров и Андреа Йорданова, които досега са работили предимно в продукции в САЩ и Великобритания. В екипа виждаме и Аделина Христова, Кирил Недков, Стефани Обадяру, Людмил Брешков и Борис Кашеф. Целият проект е реализиран от дирекция Креативно и програмно развитие на NOVA под ръководството на Христо Хаджитанев.

Честно казано, вертикалният формат е истински световен феномен. Жанрът се превърна в световен феномен с пазар за над 10 милиарда долара само за 2025 г. и тенденция за по-мащабен ръст в следващите години. Идеята тук е в по-динамичния ритъм на епизодите, който привлича вниманието още от първата секунда.

Ако искате да проверите дали форматът работи, първите 28 епизода са напълно безплатни в NOVA PLAY. За останалите части, както и за ексклузивно съдържание и гледане без реклами, е необходим абонамент.

Дали вертикалните сериали ще станат новата ни зависимост или ще останат просто експеримент?