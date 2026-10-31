Владимир Карамазов трепее за „децата“ си в новия сезон на Traitors

Развлечения

Втората игра на риалити формата Traitors: Игра на предатели стартира на 6 ноември по bTV. Този път 25 нови участници се настаняват в двореца „Евксиноград“, за да се включат в психологическа битка, при която доверието е най-голямата капан, а лъжата е основна стратегия. Целта на Праведните е да разкрият лъжците сред тях, преди тези да успеят да елиминират всички съперници тайно.

Владимир Карамазов, който води шоуто, споделя, че се завръща за втория сезон с много по-добро познаване на механиките, макар и с усещането, че в такава игра нищо не е напълно предвидимо. Той познава формата още от английската му версия, която следи покрай брат си, който живее във Великобритания. Признава, че първоначално предложението на bTV го е изненадало, тъй като не е вярвал, че форматът ще бъде подходящ за България, тъй като тук хората предпочитат по-дълги предавания, а британската версия му е изглеждала доста скъпа.

Разликата между Traitors и Survivor

Карамазов прави интересно сравнение между Traitors и друго популярно риалити, с което е добре запознат – Survivor. Според него основната разлика се крие в темпото и в това, че развитието на играта зависи почти изцяло от самите участници. В Traitors всичко се случва изключително бързо и екипът, както и играчите, трябва постоянно да следват събитията. Водещият подчертава, че в този формат няма механизми, чрез които екипът да влияе на играта – тя просто стартира и се развива според решенията на хората в изолация.

Той смята, че именно липсата на контрол прави шоуто толкова интересно. Според него и в двата сезона сюжетът се развива много интересно, но по различен начин, и зрителите ще го оценят. Интересно е, че развитието често противоречи на първоначалните очаквания към характерите на участниците.

Емоциите на „бащата“ на Предателите

Позицията на Карамазов е уникална, защото той знае точно кой е Предател и кой е Праведен. Отстрани той забелязва неволните жестове, противоречията и колебанията, които за самите играчи често остават незабележими в среда, изпълнена със съмнения. Водещият споделя, че е било изненадващо да види как хора, от които е очаквал убедителна лъжа, не се справят, докато други, напълно неочаквани участници, се оказват истински майстори в това. Според него никой не знае как ще реагира, докато не се окаже в такава ситуация.

Най-странното за него е емоционалната привързаност. Тъй като той е човекът, който избира Предателите, той започва да ги възприема като свои деца и трепее, когато някой е на крачка от това да ги разкрие. Макар и мислено да им подава съвети как да се защитят, той признава, че никога не е изкушаван да им подсказва наяве, защото удоволствието е точно в това да видиш дали ще успеят да се измъкнат сами.

Изкуството на защитата и стратегията

Когато групата се обърне срещу определен човек, излизането от ситуацията е почти невъзможно. Карамазов смята, че в този момент е нужно човекът да бъде отличен оратор, да умее да аргументира позицията си и да разполага с доводи, които да парират обвиненията. Признава, че една от мечтите му е било да види участник, който изглежда обречен, но успява да обърне ситуацията в своя полза само чрез аргументи и доказателства – случай, който се е случил в предаването.

Ако трябваше да бъде участник, а не водещ, Карамазов би се колебал между двете роли. Ролята на Предателя дава предимството да знаеш какво се случва и да контролираш част от играта, но изисква постоянно прикриване на намеренията. От друга страна, Праведните са изправени пред предизвикателството да търсят истината без информация, което ги кара да мислят на съвсем други обороти и да открият в себе си неочаквани качества.

Кой според вас ще бъде най-добрият лъжец този сезон – онзи, който изглежда най-невинен, или този, който ни засипва с аргументи?