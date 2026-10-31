Роси Кирилова се е забила в Южна Корея

Развлечения

Росица Кирилова най-сетне е в Южна Корея, което за нея е истинска мечта. Изпълнителката е отлетяла за красивата страна заедно с мъжа си Георги.

В Сеул Роси не просто си почива, а си прави фотосесия. Плановете са още по-амбициозни – певицата смята да заснеме клипа на новата си песен „Георги“ в някои от най-любопитните кътчета на града.

Роси сподели части от пътуването си с приятели, с които се е запознала. Според нея животът е прекрасен, щом сами решим, че е така.

Да видим дали клипът ще бъде толкова екзотичен, колкото локацията!