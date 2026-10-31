Малко солчица и край! Деси Слава разтърсе всички с признание за любимия си деликатес

Развлечения

Деси Слава отново доказа, че е една от най-непосредствените звезди в България, като в онлайн предаване сподели пикантни подробности за вкусовете си. Певицата разкри, че от малка обожава ястия, които за мнозинството от нас звучат като истинско предизвикателство или дори нещо отблъскващо. Докато повечето хора биха се ужасили от подобно меню, за Деси това е просто вкусна традиция.

Деси Слава винаги е впечатлявала публиката със своята непосредственост и чувство за хумор и не се притеснява да говори открито за личните си предпочитания.

Бъбреци и тестиси като деликатес

Повод за разговорите стана едно американско телевизионно предаване под името „Страх“, в което участниците трябвали да преминат през различни неприятни изпитания. Една от задачите в шоуто включвала консумацията на варени животински вътрешности. Деси Слава разказа с усмивка как е реагирала, докато гледала предаването. Докато състезателите в екрана приемали храната с видимо отвращение, тя се е зачудила защо се привеждат в такава драма. Нейният коментар бил: „Боже! Малко солчица и край“.

Изпълнителката е определила тези продукти като истински деликатес. Тя дори е отбелязала с ирония, че у нас хората плащат „луди пари“, за да ядат тестиси. Според нея подобни вкусове не са екзотика, а част от кулинарното наследство, с което е израснала.

Детските спомени от село

Любовта на певицата към тези специалитети се корени в детството ѝ, прекарано на село. Тя спомни, че тогава начинът на приготвяне на храната е бил съвсем различен от съвременните навици. В селските домокинства се е следвало правилото нищо от закланото животно да не бъде изхвърлено, а почти всички части да се използват за готвене. Вътрешностите често са се превръщали в основата на вкусни домашни гозби.

Деси Слава призна, че когато е била дете, дори не е подозирала какво точно ѝ сервират на масата. Тя разказа как по това време са колали прасетата и тестисите са оставали за готвене, а тя просто ги е яла, без да се запита. Точно тези спомени обясняват защо днес тя не изпитва никакви притеснения от храни, които за другите изглеждат необичайни. За нея това е свързано с домашната кухня и семейните събирания, макар че днес такива продукти се срещат основно в менютата на традиционни ресторанти и не са масово консумирани.

Нови песни и голямо празнуване

Освен кулинарните си предпочитания, в личния си живот Деси има още поводи за радост. Тя вече е баба и се радва на появата на внучката си, което добавя нова страница към нейната семейна история. Въпреки ангажиментите и новите семейни радости, певицата продължава активно да работи по музикалните си проекти.

Най-голямата изненада за феновете е, че Деси Слава подготвя нов попфолк албум. Това ще бъде първият ѝ проект в този жанр от 2009 година насам, което означава, че паузата е била изключително дълга. Очакванията са високи, тъй като тя има три десетилетия опит на сцената и песни, любими на поколения.

Всичко това ще кулминира в грандиозен юбилеен концерт на 15 декември 2026 година. Събитието ще се проведе в столичната „Арена 8888“ и ще отбележи 30 години музикален път. Билетите за концерта са с цени между 20 и 70 евро. Това ще бъде и първата възможност публиката да чуе части от новите песни от предстоящия албум, съчетавайки равносметката за миналото с новите проекти на изпълнителката.

Според нас Деси е единствената, която може да премине от разговори за свински тестиси до мащабен концерт в „Арена 8888“ и да остане напълно себе си. А вие бихте ли опитали такъв „деликатес“ с малко солчица?