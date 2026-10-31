Тайната на вечната младост: Лили Иванова разкрива менюто си и защо яйцата са задължителни

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Лили Иванова е известна с желязната си дисциплина, но новите подробности за хранителния ѝ режим показват, че менюто ѝ е изключително строго. Певицата вече не залага на меда, с който десетилетия наред е поддържала фигурата си, а предпочита да си набавя сладост чрез плодова захар. Според нея всички плодове вършат работа за целта, макар че предупреждава, че те са много калорични.

Контекст: Лили Иванова е една от най-значимите фигури в българската поп музика, чийто глас и сценично присъствие са се превърнали в символ на естрадното изкуство в България.

Между вегетарианството и веганството

В момента изпълнителката е вегетарианка, но обмисля да премине напълно към веганство, макар че засега остава на „резервната скамейка“. Основната причина за колебанието е любовта ѝ към яйцата, които са абсолютно забранени за веганите. Още повече, Лили вярва, че суровото яйце е най-ефикасната „смазка“ за гърлото и гласните струни. Тя се опира на съвети от някогашните български светила по фониатрия, които са я насочили в този подход.

За певицата гласните струни са основният работен инструмент и тя се опасява от системно недохранване. Според нея това води до отпускане на струните, които започват да се трият една в друга, образуват възли и причиняват дрезгави звуци и спадане на гласа. Доказателството за това е опитът ѝ отпреди около 20 години, когато е спряла яйцата за два-три месеца и споделя, че тогава „много се е изнервила“.

Забранени продукти и строги ограничения

Списъкът с изключени продукти е дълъг. Лили е напълно премахнала месото от менюто си, включително и телешкия суджук, от който преди е похапвала по едно тънко резенче веднъж на два месеца. Тестените изделия също са под пълна забрана. Когато става въпрос за млечни продукти, тя консумира само много рядко и то силно обезмаслен йогурт.

Още по-радикално е отношението ѝ към солта – от години не използва никаква. Марта Вачкова споделя, че е останала разочарована по време на една вечеря, където специалитетите са изглеждали ефектно, но са били напълно безсолни заради изискванията на примата. Вачкова дори е коментирала, че така може да се храни само Лили Иванова. Към забраните се добавят и алкохолът, както и цигарите. Певицата изпитва панически ужас от тютюна заради пагубното му действие върху кожата на лицето, зъбите, гласните струни и дишането.

Плодове, риба и вечният фитнес

В категорията на плодовете Лили най-много налита на пъпешите, въпреки че сама предупреждава, че от тях „се пълнее“. По отношение на другите плодове, близките ѝ знаят, че не може да бъде изкушена нито с круши, нито с грозде. Тя подчертава, че не стои гладна, но внимателно си избира храна, с която не се качва в тегло. Тя не крие, че си похапва с удоволствие бяла риба, която консумира с удоволствие, стига да е печена или на пара.

Дисциплината не свършва с храната. Лили не пропуска нито един ден от тренировките си, като в мезонета си на улица „Оборище“ в София е оборудвала цяла фитнес зала. Марта Вачкова разкрива, че дори по време на гастроли певицата не се е разделяла с гирите и торбичките с пясък, които е носила дори в хотелската стая. Самата прима обяснява, че повдигането на торбичките с крака не ѝ е особено приятно, но е необходимо.

Лили признава, че никога не са я привличали разходките в планината, но обожава да бъде активна. Тя споделя, че е изключително рядко да бъде видяна седнала, а вкъщи непрекъснато се движи, без да сяда или ляга.

Честно казано, след такъв режим ние ще се задоволеем с един солен чипс и малко спокойствие в дивана.