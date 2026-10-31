Мими Иванова разтърси НДК с концерт за 80-годишнината си

Развлечения

Мими Иванова направи истинско музикално пътешествие в Зала 1 на НДК с концерта „Когато бях момиче“. Събитието беше посветено на предстоящия 80-годишен юбилей на певицата, който тя ще отбележи през следващата година. На сцената прозвучаха емблематични хитове, нови песни и специални изненади, а до нея застанаха и други обичани имена от българската естрада.

Да си представим колко трябва да си вълнуващ, за да забравиш да ядеш цял ден! Мими призна, че предстартовата треска била толкова силна, че менюто ѝ преди концерта се е състояло единствено от кафе и вода. Певицата сподели пред Елизабет Методиева, че все още изпитва същото вълнение, както в началото на кариерата си, и че ако спре да трепери пред сцената, значи е време да се откаже от пеенето.

Веселин Маринов също се появи на сцената и не пестел от комплименти. Той призна, че Мими Иванова и Емил Димитров са двамата български изпълнители, които харесва най-много. За него тя е не само голям артист, но и изключително добър, спокоен и вдъхновяващ човек. В едно трогателно послание към „младото момиче“ Мими, което някога започна кариерата си, Маринов я насърчи да продължи да бъде вдъхновена и да не се дава на живота.

Честно казано, след такава вечер става ясно, че младостта е въпрос на настройка, а не на години в паспорта. Кой друг ще ни вдъхнови така на 80?