Венцислава Тафкова с категорично „не“ на риалити живота

Развлечения

Венцислава Тафкова подготвя нови проекти, но няма никакъв шанс да ги използва, за да ни пусне поглед в личния си живот. Красавицата отговори на последователите си, които се питаха защо напоследък публикува по-рядко и защо държи всичко за себе си в тайна.

Тафкова обеща, че скоро ще има засилена активност в социалните ѝ профили, защото планира нови неща, които ще разкрие именно там. Когато стана въпрос за липсата на подробности за частния ѝ живот, тя беше кратка и ясна: „Държа на личното си пространство и не искам да превръщам живота си в риалити шоу“.

Честно казано, това не е ново за нея. Личният ѝ живот е една от най-пазените ѝ територии от години. Въпреки че е признавала, че има мъж до себе си, тя така и не е показала лицето му или самоличността му пред публиката. Принципите ѝ са железни – „Личният живот е ЛИЧЕН!“ и тя категорично се разграничава от този тренд да разиграваш връзки, раздели и събирания в социалните мрежи.

Това обаче не означава, че профилът ѝ е мъртъв. В последните месеци Тафкова промени фокуса си и започна да говори по-често за обществени теми. В Instagram тя споделя позицията си за наркотиците и фентанила, обсъжда отношенията между мъжете и жените и други въпроси, които излизат далеч извън рамките на модата и светските събития.

Изглежда стратегията ѝ е проста: работата, музиката и мнението ѝ за света са за всички, но любовта остава зад кулисите. Респект за този подход в ерата, в която всеки стейтъс е за публично разглеждане. Дали ще успее да запази тази мистерия и с новите си проекти?