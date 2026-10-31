Мартин Елвиса вече има нова жена? Свързват го с Карин Стоева

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Мартин Николов – Елвиса отново е в центъра на светските разговори, но този път не заради драматични раздели, а заради потенциално ново начало. Името му започна да се свързва с Карин Стоева, като се говори, че двамата се опознават от известно време. Информацията, че връзката им продължава от малко повече от месец, остава на ниво слухове, тъй като нито един от двамата не е потвърдил публично, че са двойка.

Самият Елвиса предпочита да запази пълно мълчание по темата и не е коментирал информацията за новата му половинка. Това идва скоро след разкритията му за края на връзката с Йоана. В предаването „Преди обед“ бизнесменът разказа, че двамата са сложили край на отношенията си само две седмици след участието им във „Фермата“.

Мартин не скри, че е доволен от това решение. Според него действията на Йоана след раздялата са потвърдили почти всичките му съмнения и притеснения. Елвиса даде да се разбере и че не вижда възможност двамата да останат приятели.

От своя страна Йоана коментира края на връзката, но без да навлиза в детайли. Тя заяви, че има още много неща, които може да разкаже, но засега не желае да разкрива повече. Бившата половинка на Мартин уточни единствено, че към момента няма нов партньор.

Двамата преминаха през няколко раздели и опити за помирение, като последното им общо появяване беше в „Фермата“ като гост-звезди, но според Мартин връзката им приключила окончателно след това.

Освен любовния живот, се говори и за телевизионното бъдеще на Елвиса. В пространството се появиха предположения, че той може да заеме мястото на Наум Шопов като водещ на „Ергенът“ по bTV. Мартин има опит с формата – първо като участник, а след това и като водещ на коментарното студио в „Преди обед“. Към момента обаче няма официално потвърждение за това.

Междувременно бизнесменът продължава да следи и да коментира активно риалити формати като „Ергенът: Любов в рая“, „Фермата“ и „Игри на волята“, където самият той стигна до финала.

Дали Карин Стоева наистина е новата любов на Мартин и дали ще го видим начело на „Ергенът“, предстои да стане ясно.