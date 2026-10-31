Дара ни засипа с енергия в новия си сингъл Bad Idea

Развлечения

Дарина Йотова - Дара пусна новия си сингъл Bad Idea и веднага вдигна градуса. Парчето е енергичен поп с електронни влияния и бърз танцувален ритъм, в който вокалите ѝ звучат точно така, както ги обичаме. Текстът е типичен за нощните приключения – флиртуващ, импулсивен и точно за тези моменти, в които знаеш, че е лоша идея, но пак се хвърляш в него.

Това е първият поглед към предстоящия ѝ албум, който ще бъде изцяло на английски и е планиран за 2027 г. Самият запис е станал в Швеция, а екипът зад песента е сериозен. Песента е написана от Дара заедно с Виктор Тел, Линеа Сьодал (Nea) и Туан Рей, като продуцентите са Тел и Рей.

Виктор Тел е работил по So Am I на Ейва Макс и Die For Me на Зейн Малик, а Линеа Сьодал стои зад хита Lush Life на Зара Ларсон. Туан Рей пък е известен с Halfway с Yves V и Bhaskar.

Вижте, Bangaranga наистина донесе много нови слушатели и първата победа на България в „Евровизия“ през май, но Дара иска да ни покаже още. „Толкова се вълнувам да споделя Bad Idea. Bangaranga ме срещна с много нови слушатели и искам тази следваща глава да им покаже повече от това коя съм“, казва Дара.

За визията също не е спестено време – клипът е режисиран от Касандра Пауъл с оператор Йоанис Павлос Михелопулос, като продукцията е организирана в София.

Дали ще успее да надмине Bangaranga или просто ще ни кара да танцуваме до 2027 г.?