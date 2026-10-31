Диона се размина с погрома в Милано и се кефи с кючек пред катедралата

Развлечения

Диона буквално се размина с истински хаос в Милано. Фолкзвездата замина на почивка в модната столица само два дни след като градът се превърна в бойно поле заради протести срещу високите цени, скъпите жилища и ниските заплати.

Нещата бяха сериозни – на 17 октомври недоволството гръмна с разбиване на витрини, ограбвания на магазини и палежи по улиците. Полицията се наложи със сълзотворен газ и водни оръдия, а десетки хора бяха задържани. На 24 октомври хиляди отново излязоха, но този път шествието мина предимно мирно.

„Преди да заминем, проучихме добре положението и за щастие, по време на престоя ни всичко бе спокойно и мирно“, споделя тя. Певицата не пропусна нищо от туристическото изживяване – хапна, пийна, пазарува и се забавлява на макс.

Най-забавният момент обаче дойде, когато Диона реши да внесе малко български дух в Италия. Тя заснема видео, на което играе кючек пред известната Миланска катедрала, което веднага „запали“ TikTok и предизвика вълна от коментари.

Въпреки забавленията, изпълнителката забеляза, че местните все още са стресирани. Според нея се усеща колко са сърдити, разочаровани и напрегнати, като това е общо чувство за неудовлетвореност от политиката и икономиката.

Това я накара да направи паралел с България, където положението също не е розово. Диона смята, че дори да стачкуваме като италианците, промяна няма да настъпи, защото мнението на хората не се взема под внимание. Бегло спомена, че и тя е ходила на протести няколко пъти, но без резултат.

Завърши с доста категорично признание: ако не беше в шоубизнеса, а работеше на държавна работа, нямаше да се поколебае да напусне страната.