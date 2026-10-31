Нанси Карабойчева се хвърля в „Traitors“: Страхува се да не стане предател

Развлечения

Нанси Карабойчева влиза в играта на едно от най-обсъжданите риалити предавания – „Traitors: Игра на предатели“. Премиерата на формата е на 6 ноември, а участниците ще трябва да се справят с психологически изпитания, сложни взаимоотношения и трудни решения, за да разберат кой лъже и кой казва истината.

В студиото на „Тази събота“ Нанси призна, че изпитва сериозни притеснения преди старта. Най-големият ѝ страх е възможността да не се справи с предизвикателствата или, още по-лошо, да бъде избрана за ролята на предател. Самата мисъл за тази роля я притеснява, защото изисква баланс между личните усещания, стратегията и отношенията с останалите.

За нея това е шанс да излезе от обикновения си свят и да провери доколко може да се довери на интуицията си в среда, където нищо не е такова, каквото изглежда.

Интересен факт е, че Нанси е свикнала с постоянните промени – семейството ѝ е живяло в три различни държави и шест града. Тя сподели, че този начин на живот я е направил по-организирана и адаптивна, което ѝ помага да приема новите обстоятелства, дори когато не са приятни.

Тази път обаче няма да става въпрос за грижи за децата или семейни пътувания, а за чиста стратегия и наблюдателност. Дали адаптивността ѝ ще ѝ помогне да разкрие предателите или самата тя ще се окаже „вълк в овча кожа“?