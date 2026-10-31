Розови бургери и тайни от баба: Станислав Иванов гостува в „Спомени с вкус“

Развлечения

Представете си бургер, но в розово. Да, чухте правилно! Станислав Иванов, победителят от петия сезон на Hell’s Kitchen и едно от лицата на „На кафе“, се качва в кухнята на „Спомени с вкус“, за да направи точно това. Заедно с Изабел Овчарова - Изи, двамата ще приготвят две доста екстравагантни розови изкушения – сочен бургер и лава кейк с течен център.

Цялото меню е вдъхновено от любимия цвят на Изи, а шеф Иванов ще разкрие каква е тайната съставка за постигане на този уникален цвят. Но не става въпрос само за естетика – Станислав ще покаже на Изи стари трикове, които е научил от баба си, включително как да не плаче, докато реже лук.

Освен кулинарните експерименти, епизодът ще бъде доста емоционален. Станислав ще се върне към детството си със специална изненада от важен за него човек и ще ни разкаже за любовта от първи поглед с половинката си, както и за романтичните жестове, които е правил за нея.

За финал на розовото приключение, преди десертът да е готов, предстои специално включване от шеф Ангелов с лично послание, което ще изпита и Станислав, и Изи. Остава да видим кой ще се справи с предизвикателството по-добре.

Можете да гледате „Спомени с вкус“ всяка събота от 17:00 ч. по NOVA.