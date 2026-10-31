Изумрудена сватба в семейство Рачкови

Развлечения

Станка и Минко Рачкови отпразнуваха изумрудена сватба, отбелязвайки 55 години от деня, в който са станали съпруг и съпруга.

Димитър Рачков сподели снимки от събитието, на които се вижда заедно с родителите си и годеницата си Виктория Кузманова. Актьорът не е разкрил къде точно се е състояло тържеството.

Да издържиш 55 години с един и същ човек е истинско постижение, което заслужава сериозно празнене. Надеждата ни е, че и при Димитър и Виктория нещата ще се развият по същия успешен сценарий.