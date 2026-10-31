Гала е отпразнувала двойка на дъщеря си с торта

Развлечения

Представете си да вземете двойка в училище и вместо да треперите за наказание, да получите торта. Точно това се е случило с Мари Константин преди години. След слабата оценка Мари веднага е позвънила на майка си, за да я предупреди и да ѝ даде време да се успокои.

За изненада на момичето Гала се прибрала с торта, отрязала му парче и предложила да отбележат двойката. Имало обаче едно условие – това да не се повтаря.

Да си признаем, че този подход е супер оригинален, но зад него стоят високите изисквания на водещата. За нея е било важно Мари да полага максимални усилия, тъй като Гала трудно приема ниските оценки.

Ние бихме искали такава реакция от родителите си, но дали бихме взимали само отлични оценки след такава почерпка?