Влади от „Ергенът: Любов в рая“ си прави първа татуировка заради Ивка

Развлечения

Влади реши да премине границата на комфорта си и да си направи първата си татуировка в живота, а всичко това е заради любовта му към Ивка Бейбе. Любопитният жест се оказа най-лудата постъпка, която фармацевтът е правил за жена досега. По думите на Влади, идеята е започнала от самата Ивка, която първа е споделила желанието си да си татуира нещо, свързано с него. Тъй като за нея татуировките имат голямо символично значение, той е решил също да направи този жест към нея.

Романтика в имението

Историята на двамата е една от най-неочакваните и романтичните в сезон 2 на риалитито „Ергенът: Любов в рая“. Привличането между тях се е появило още в първите дни, като Ивка не е крила симпатиите си към Влади, а той от своя страна е признавал, че тя успява да го успокоява и да му носи положителни емоции. В интервю Влади сподели, че е изпитъл симпатии към нея още в първия ден, макар че осъзнаването, че е влюбен, е дошло малко по-късно.

С времето те са се превърнали в най-стабилната двойка в имението, като в разговорите си са заложили на доверието и възможността да продължат връзката си и след края на предаването. Когато останалите участници ги определят като най-влюбените, двамата получават шанса да си обещаят общо бъдеще на първата церемония на пръстена. Ивка е приела предложението на Влади и двамата напускат имението заедно. По време на тази емоционална церемония Ивка е признала, че Влади ѝ е помогнал отново да повяра в истинската любов, а той е заявил категорично: „Няма какво да се замисля. Ивка е жената“.

Животът след риалитито

Съжителството с Ивка, според Влади, го кара да се стреми към по-добра версия на себе си. Той споделя, че връзката им го учи как да става по-добър мъж и го подготвя за ролята на баща.

В по-личните разговори фармацевтът не се страхува да признае и своите недостатъци. Той се шегува, че вероятно изнервя жените около себе си с това, че „изключително много се мота“, като признава, че върши някои работи твърде бавно. Когато става въпрос за границите в една връзка, Влади е категоричен – изневярата е нещото, което никога не би простил на партньорката си.