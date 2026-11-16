Ава Сано навърши 17: от детски дебюти до философия и психология

Развлечения

Ава Сано отпразнува 17-ия си рожден ден, а по повод празника майка ѝ, Нели Атанасова-Сано, сподели снимка и емоционално послание в социалните мрежи. „Съвършена!!! Моята прелестна Ава, вече на 17 г. Обичам те безкрайно, мое безценно съкровище! Бъди много щастлива!“, написа Нели.

Макар и да е направила актьорския си дебют още като дете в сериала „Денят на бащата“, днес интересите на Ава са доста различни. Тя се увлича по психологията и философията, а Нели подчертава, че дъщеря ѝ притежава силен характер. Баща ѝ, Александър Сано, е споделял, че тя има категорични артистични и музикални заложби, като дори може да танцува, за разлика от него. Въпреки това за него тя винаги ще остане „моето малко, прелестно момиченце“.

Нели и Александър Сано са баба и дядо. Преди две години Ава стана леля, след като брат ѝ Иво Карамански-младши и инфлуенсърката Антоанет Пепе посрещнаха дъщеря си Беатрис.

Нели и Александър Сано са заедно от близо две десетилетия и в края на август отбелязаха 12 години от сватбата си. Ава е общата им дъщеря, родена през 2009 г., а Иво Карамански-младши е син на Нели от предишна връзка, когото Александър приема като свое дете. На 2 октомври Нели отпразнува своя 52-ри рожден ден, а Александър Сано сподели семеен кадър, на който тя е заобиколена от внучката си Беатрис и трите по-големи деца на Антоанет Пепе.