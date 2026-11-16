Филм за чувстване: Алек Алексиев и Владо Михайлов разкриват какво ни чака в „Оста на живота“

Развлечения

Алек Алексиев и Владо Михайлов гостуваха в студиото на „Тази събота и неделя“, за да разкажат за филма „Оста на живота“ на режисьора Атанас Христосков. Лентата, която вече е била част от фестивала „Синелибри“, изследва пътя към себе си, но според актьорите не трябва да се очаква нещо прекалено сложно или умствено ангабиращо.

Владо Михайлов сподели, че макар книгата в основата на историята да е по-философска, самият филм няма претенции за това. Според него сценаристите са вплели тези идеи в сюжета, но крайният продукт е по-скоро за вяра и общи въпроси за живота. Михайлов определя преживяването като „филм за чувстване“, в който просто се потапяш. Той цитира и Яна Титова, съпругата на Алек Алексиев, която определяе лентата не просто като филм, а като друг тип преживяване.

Алек Алексиев е напълно съгласен с това и подчертава, че най-важната част е красотата, до която зрителите могат да се докоснат. Той прави паралел с джаза, като обяснява, че и двете са изживявания, които изискват да се оставиш и да те отведат на приключение. Актьорът добавя, че филмът представя някои от най-красивите места в България, а може би и в света, като казва, че хората често приемат тези места за даденост и не се провокират да бъдат по-близо до природата.

Филмът има прожекция довечера в Русе (според източника от 15 ноември), заедно със среща с екипа, а след това следват Ботевград, Враца и Благоевград. След тези градове филмът ще бъде показан отново в София на 22 ноември.

Честно казано, идеята за филм, който не ни кара да мислим твърде много, а просто да „чувстваме“, звучи като идеално бягство от шума на екраните, за който говори Алек. Дали ще успеят да ни извадят от зоните ни на комфорт или просто ще ни разхождат по красиви места?