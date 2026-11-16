Любо Киров е на крачка от завръщане в „Като две капки вода“, а Азис отпада

Развлечения

Любо Киров е на крачка от завръщане в журито на „Като две капки вода“. Това става след като опитът с участието на Азис претърпя неуспех. Попфолк звездата се присъедини към шоуто миналата пролет точно на мястото на Киров и дори беше основното рекламно лице на кампанията.

Проблемът? Зрителите просто не одобриха присъствието му. Затова Азис няма да се появи в предстоящия 15-и сезон на предаването по Нова тв, който стартира през февруари. Нека сме честни – понякога големите реклами не гарантират успех пред екрана.

Продуцентът Маги Халваджиян вече работи активно по подготовката на новото издание. Търсят се нови имитатори и, разбира се, съдия, който да бъде по-добре приет от аудиторията. Любо Киров, който вече е оценявал участниците в 12-ото и 13-ото издание, изглежда като идеалния избор. Към това се добавят дългогодишната му близост с продуцента и високият му рейтинг.

Музикантът се завърна при Халваджиян след като изтече договорът му с конкурентното предаване „Гласът на България“. Нещо повече, той наскоро гостува и в „Пееш или лъжеш“.

Останалата част от компанията в журито остава непроменена. Позициите си запазват Хилда Казасян, Димитър Ковачев – Фънки и Веселин Маринов. Без промени остава и тандемът на водещите – Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро, които миналия сезон не спираха да се шегуват с присъствието на Азис в студиото.

Дали Любо ще успее да върне магията или просто ще бъде „безопасното“ решение?