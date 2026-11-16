Е, това е тъпо! Певицата Жули Симеонова шокира Ники Кънчев в „Стани богат“

Развлечения

Всичко започна с въпрос за 500 евро, който трябваше да бъде лесен, но се превърна в един от най-смешните моменти в предаването. Певицата Жули Симеонова трябваше да каже накъде гледа паметникът на Алеко Константинов на булевард „Витоша“. Когато първоначално не се ориентира, Ники Кънчев ѝ даде варианти: Черни връх, Руски паметник, пешеходната зона или часовника си.

Тогава идва моментът, в който Жули заявява: „Ще кажа нещо, но ще излезе доста тъпо...“ и посочва Руски паметник. Реакцията на Ники Кънчев беше спонтанна и той не скри изумлението си от избора ѝ.

След този „гаф“ певицата бързо осъзна, че не е било най-удачното предположение, и опита отново. Този път Кънчев я насърчи и определи новия ѝ отговор като значително по-добър, което ѝ позволи да продължи играта.

Преди това Жули се беше представила като уверена жена, която свири на пиано и флейта и е пела в Испания, Нидерландия и Карибите. Тя дори увери водещия, че трудните песни на Марая Кери и Уитни Хюстън не са проблем за нея. Оказа се обаче, че въпросите в играта са по-голямо предизвикателство от вокалните техники на световните звезди.

Късметът ѝ обаче свърши при въпрос за Боно от U2 и причините той да бъде номиниран три пъти за Нобелова награда. Въпреки че е от музикалната индустрия, Жули не успя да отговори правилно и приключи участието си.

В крайна сметка си тръгна от „Стани богат“ с 1000 евро, които гарантира с помощта на жокерите.